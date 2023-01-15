Зеленський повідомив про 25 загиблих у Дніпрі

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок російського удару по Дніпру 14 січня.

Також він повідомив, що станом на зараз врятовано 39 людей, з них шість дітей. Загинули 25 людей, з них одна дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.

Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Встановлено чотири намети ДСНС та два намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають цілодобово.