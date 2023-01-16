Повітряна розвідка та висадка десанту: у Білорусі розпочалися спільні з Росією льотні навчання
Спільні навчання почалися 16 січня
У Білорусі 16 січня стартували спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил РБ та РФ, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ.
Про це повідомили у міноборони Білорусі.
Від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
У повідомленні міноборони сказано, що головна мета навчань – підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.
У ході навчань його учасники планують відпрацювати такі навички:
-
ведення повітряної розвідки;
-
спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;
-
авіаційна підтримка угруповань військ;
-
висадка тактичного повітряного десанту;
-
доставка вантажів та евакуація поранених.
Для забезпечення проведення навчань задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних Сил Білорусі.
- 107
- 16.01.2023 09:41
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: