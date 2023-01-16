Повітряна розвідка та висадка десанту: у Білорусі розпочалися спільні з Росією льотні навчання

Спільні навчання почалися 16 січня

У Білорусі 16 січня стартували спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил РБ та РФ, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ.

Про це повідомили у міноборони Білорусі.

Від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

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У повідомленні міноборони сказано, що головна мета навчань – підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

У ході навчань його учасники планують відпрацювати такі навички:

ведення повітряної розвідки;

спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;

авіаційна підтримка угруповань військ;

висадка тактичного повітряного десанту;

доставка вантажів та евакуація поранених.

Для забезпечення проведення навчань задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних Сил Білорусі.