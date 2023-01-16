Ракетний удар по Запоріжжю: з’явилися подробиці

Від вибухової хвилі постраждав п’ятиповерховий будинок

Внаслідок влучання ракети С-300 у житлову забудову в центрі міста Запоріжжя від вибухової хвилі постраждав п’ятиповерховий будинок: травми від уламків та скла отримали 5 людей з них 2 дитини 9 та 15 років.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, в будівлі вибиті вікна та двері, пошкоджено систему опалення.

Ліквідацією наслідків влучання займаються усі відповідні служби.

Також ворог влучив ракетою С-300 на територію одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади під Запоріжжям.

Виникла пожежа в ангарі, де зберігалася готова до реалізації продукція. На щастя, люди при цьому залишились неушкодженими. Збитки від дій терористів встановлюються.

Як повідомляли Vlasti, вночі 16 січня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю, є постраждалі.