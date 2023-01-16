Санкції у дії: третій за тиждень російський літак відмовився летіти через неполадки на борту

За перші десять днів 2023 року сталося вже сім ірцидентів за участю авіатранспорту

Аеробус А-319 авіакомпанії «ІрАеро», який виконував сьогодні, 16 січня, рейс за маршрутом Іркутськ—Чита, був змушений повернутися в аеропорт після вильоту через неполадки на борту.

Про це повідомив Коммерсантъ.

З 9 січня це вже третій подібний інцидент із літаками цієї авіакомпанії.

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За інформацією Східного слідчого управління на транспорті СКР, повітряне судно було змушене повернутися через відмову від сигналізації стулок гальмівної системи.

Літак зі 151 пасажирами та 6 членами екіпажу на борту благополучно приземлився в аеропорту Іркутська. Постраждалих не було, судно пошкоджень не зазнало.

Попередні інциденти з літаками «ІрАеро» сталися 9 та 10 січня. У першому випадку з судном Ан-26-100 у Магані (запасний аеропорт Якутська) через відкриття дверей багажного відсіку на висоті близько 3 тис. м, у другому з Ан-24-РВ в Іркутську – через неполадки бортового обладнання.

Журналісти підрахували, що лише за перші десять днів 2023 року сталося вже сім подій за участю авіатранспорту.

Перевізники скаржаться, що не можуть ремонтувати та обслуговувати повітряні судна через санкції з боку західних виробників.

Як повідомляли Vlasti, у Росії з ранку 10 січня сталося дві НП з літаками в регіонах: пасажирський Boeing, що прямував до Москви, викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Норильська, а в Хабаровську під час посадки у повітряного судна зламалося шасі.