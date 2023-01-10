У Росії тривають проблеми з літаками: одразу дві НП за ранок

Негаразди з російськими літаками стали траплятися чи не кожного дня

У Росії з ранку 10 січня сталося дві НП з літаками в регіонах: пасажирський Boeing, що прямував до Москви, викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Норильська, а в Хабаровську під час посадки у повітряного судна зламалося шасі.

Про інцидент у Норильську повідомила прес-служба Західно-Сибірської транспортної прокуратури.

Інцидент стався близько 9:00 за місцевим часом (04:00 за київським часом), коли літак розвертався перед розгоном. У салоні перебували 115 пасажирів та шість членів екіпажу.

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Пасажирів після того, що сталося, евакуювали з літака і доставили в аеропорт, а літак відбуксували на стоянку для огляду. Прокуратура розпочала перевірку за фактом інциденту.

У хабарівському аеропорту вранці 10 січня у літака під час посадки лопнуло колесо на шасі.

Про це повідомив Telegram-канал Amur Mash.

Інцидент стався з приватним легкомоторним літаком Cessna, на його борту було двоє людей — це члени екіпажу. Вони не постраждали.

Літак евакуювали із злітно-посадкової смуги. У Хабаровських авіалініях повідомили, що через НП довелося закрити одну із ЗПС.

Як повідомляли Vlasti, в аеропорту російської Пермі “Велике Савіно” вранці 8 січня літак Boeing 737-800 авіакомпанії «Побєда” під час набору швидкості занесло за межі злітної смуги і він не зміг вилетіти до Москви.