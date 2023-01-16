Путін поскаржився Ердогану на інтенсифікацію Україною бойових дій

Ердоган і Путін провели телефонну розмову

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент РФ Володимир Путін обговорили телефоном питання двостороннього співробітництва та ситуацію в Україні.

Про це повідомили у Кремлі.

У ході розмови, зокрема, обговорювалося питання про обмін полоненими в Україні, насамперед пораненими.

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«Володимир Путін звернув увагу на деструктивну лінію київського режиму, який зробив ставку на інтенсифікацію бойових дій за підтримки західних спонсорів, які нарощують обсяги озброєнь і військової техніки, що передаються», – сказано в повідомленні кремлівської прес-служби.

Там також зазначили, що «прикладом лицемірної політики Києва стало неприйняття пропозиції припинити вогонь на період православного Різдва».

Крім того, лідери держав поговорили про вивезення українського зерна з чорноморських портів та розблокування поставок продовольства та добрив із Росії.

Також Путін та Ердоган обговорили питання нормалізації турецько-сирійських відносин.