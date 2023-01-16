Путін поскаржився Ердогану на інтенсифікацію Україною бойових дій
Ердоган і Путін провели телефонну розмову
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент РФ Володимир Путін обговорили телефоном питання двостороннього співробітництва та ситуацію в Україні.
Про це повідомили у Кремлі.
У ході розмови, зокрема, обговорювалося питання про обмін полоненими в Україні, насамперед пораненими.
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«Володимир Путін звернув увагу на деструктивну лінію київського режиму, який зробив ставку на інтенсифікацію бойових дій за підтримки західних спонсорів, які нарощують обсяги озброєнь і військової техніки, що передаються», – сказано в повідомленні кремлівської прес-служби.
Там також зазначили, що «прикладом лицемірної політики Києва стало неприйняття пропозиції припинити вогонь на період православного Різдва».
Крім того, лідери держав поговорили про вивезення українського зерна з чорноморських портів та розблокування поставок продовольства та добрив із Росії.
Також Путін та Ердоган обговорили питання нормалізації турецько-сирійських відносин.
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- 16.01.2023 16:44
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