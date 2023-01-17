У Дніпрі розібрали 90% уламків зруйнованого росіянами будинку: 40 загиблих, 39 врятованих

Рятувальна операція триває більше 63 годин

У Дніпрі рятувальники розібрали 90% уламків зруйнованого російською ракетою будинку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

За його словами, рятувальна операція триває понад 63 години

“39 людей врятовані, 40 — загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей”, — написав він у Telegram.

У лікарнях зараз 28 постраждалих, десять — у важкому стані. Ще 25 мешканців будинку розшукуються.