У Дніпрі розібрали 90% уламків зруйнованого росіянами будинку: 40 загиблих, 39 врятованих

Україна
17.01.2023 08:56
Рятувальна операція триває більше 63 годин
У Дніпрі рятувальники розібрали 90% уламків зруйнованого російською ракетою будинку.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
За його словами, рятувальна операція триває понад 63 години
“39 людей врятовані, 40 — загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей”, — написав він у Telegram.
У лікарнях зараз 28 постраждалих, десять — у важкому стані. Ще 25 мешканців будинку розшукуються.
Киев
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