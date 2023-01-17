У Дніпрі розібрали 90% уламків зруйнованого росіянами будинку: 40 загиблих, 39 врятованих

У Дніпрі розібрали 90% уламків зруйнованого росіянами будинку: 40 загиблих, 39 врятованих

Рятувальна операція триває більше 63 годин

У Дніпрі рятувальники розібрали 90% уламків зруйнованого російською ракетою будинку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

За його словами, рятувальна операція триває понад 63 години

“39 людей врятовані, 40 — загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей”, — написав він у Telegram.

У лікарнях зараз 28 постраждалих, десять — у важкому стані. Ще 25 мешканців будинку розшукуються.

  • 75
  • 17.01.2023 08:56
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
08:56
У Дніпрі розібрали 90% уламків зруйнованого росіянами будинку: 40 загиблих, 39 врятованих
Світ
08:45
Путін наказав Герасимову захопити Донбас до березня
Світ
08:12
У Росії хочуть вирізати з фільмів сцени з «акторами-зрадниками»
Світ
07:21
Вночі у російському Бєлгороді лунали вибухи: влада каже про ППО
Світ
18:17
У Держдумі запропонували відповісти ядерним ударом на постачання танків Україні
Світ
17:56
Після закінчення мобілізації підтримка війни у Росії зросла до 80%
Світ
16:44
Путін поскаржився Ердогану на інтенсифікацію Україною бойових дій
Україна
15:46
Вора в законе «Умку» защищает экс-партнер замглавы ОП Андрея Смирнова
Світ
15:08
Здоров’я Путіна погіршується: він поспішає розпочати новий етап війни
Світ
14:34
Подоляк розповів, коли закінчиться війна і що чекає на Росію
Світ
12:40
У квартирі міністра оборони Німеччини сталася пожежа
Світ
12:32
Санкції у дії: третій за тиждень російський літак відмовився летіти через неполадки на борту
Світ
12:15
Міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку
Україна
12:07
Ракетний удар по Запоріжжю: з’явилися подробиці
Світ
10:52
У Севастополі пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО
Світ
09:41
Повітряна розвідка та висадка десанту: у Білорусі розпочалися спільні з Росією льотні навчання
Україна
07:53
Число загиблих внаслідок ракетного удару у Дніпрі збільшилося до 35
Світ
07:39
Кремль готує рішучі стратегічні дії у війні, щоб перехопити ініціативу – ISW
Україна
07:01
Росіяни вночі вдарили ракетами по Запоріжжю: серед постраждалих – діти
Україна
17:57
Українські військові залишили Соледар: але полювання лише починається
Україна
15:50
Зеленський повідомив про 25 загиблих у Дніпрі
Світ
15:02
У Росії під Бєлгородом військовий підірвав гранату та влаштував пожежу в частині
Україна
14:35
Беспредел по-министерски: экс-жена замминистра Васькова «отжимает» офис в центре Одессы?
Світ
13:41
«Спецоперація» йде за планом, економіка на підйомі, – Путін
Світ
12:35
У Грузії помер актор Вахтанг Кікабідзе

Головне

Світ
08:45
Путін наказав Герасимову захопити Донбас до березня
Світ
15:08
Здоров’я Путіна погіршується: він поспішає розпочати новий етап війни
Україна
12:07
Ракетний удар по Запоріжжю: з’явилися подробиці
Україна
07:01
Росіяни вночі вдарили ракетами по Запоріжжю: серед постраждалих – діти
Україна
17:57
Українські військові залишили Соледар: але полювання лише починається
Світ
12:35
У Грузії помер актор Вахтанг Кікабідзе
Україна
08:05
По багатоповерхівці в Дніпрі вдарили ракетою Х-22: українська ППО не може їх збивати
Україна
18:28
Світ має зупинити це зло: Зеленський прокоментував ракетний обстріл росіян
Світ
13:25
Зеленський хоче виступити в ООН у річницю російського вторгнення в Україну
Світ
11:23
Великобританія ухвалила рішення про відправку в Україну танкового ескадрону
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У Дніпрі розібрали 90% уламків зруйнованого росіянами будинку: 40 загиблих, 39 врятованих
Україна
17.01.2023 08:56
ТОР
Путін наказав Герасимову захопити Донбас до березня
Світ
17.01.2023 08:45
ТОР
У Росії хочуть вирізати з фільмів сцени з «акторами-зрадниками»
Світ
17.01.2023 08:12

Популярне

ТОР
Беспредел по-министерски: экс-жена замминистра Васькова «отжимает» офис в центре Одессы?
15.01.2023 14:35
ТОР
Українські військові залишили Соледар: але полювання лише починається
15.01.2023 17:57
ТОР
Здоров’я Путіна погіршується: він поспішає розпочати новий етап війни
16.01.2023 15:08

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com