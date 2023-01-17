Українські воїни знаходяться в Соледарі та дають відсіч ворогу, – ЗСУ

ЗСУ продовжують стримувати окупантів у Соледарі

Збройні сили України знаходяться у Соледарі та дають відсіч російським окупаційним військам.

Про це у коментарі «Суспільному» заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Ситуація така ж, як і вчора. Наші підрозділи знаходяться там та постійно вражають вогнем противника», — наголосив він.

Череватий не прокоментував інформацію про присутність російських військових на залізничній станції Сіль, нагадавши про заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що офіційну інформацію щодо перебігу бойових дій повідомляє Генеральний штаб.

Як повідомляли Vlasti, втретє за останні сім днів російські окупанти заявили про нібито «взяття» Соледара, що спростовують українські військові.