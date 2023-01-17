У Росії спростували обмін полоненими у форматі 800 на 200

Москалькова і Лубинець провели переговори щодо обміну полоненими у Туреччині

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що повідомлення ЗМІ щодо підготовки найбільшого обміну полоненими між РФ та Україною не відповідає дійсності.

Про це вона розповіла Інтерфаксу.

“В Анкарі під час зустрічі з уповноваженим з прав людини Верховної Ради України Лубинцем була розмова про те, що тяжко поранені, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, підлягають репатріації, тобто передачі на батьківщину без жодних умов. І була розмова про списки. Якоїсь домовленості про обміни не було”, — розповіла Москалькова.

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За її словами, вона передала Лубинцю список із 54 осіб, він їй пообіцяв надати список із 200 осіб. Російський омбудсмен наголосила, що питаннями обміну займаються військові відомства.

Нагадаємо, 16 січня турецький омбудсмен Шереф Малкоч повідомив про підготовку великого обміну полоненими між Росією та Україною.

За його словами, у ході зустрічей, організованих за посередництва Анкари, Москва та Київ узгодили триетапний план обміну.

Як стверджував Малкоч, цей обмін може торкнутися близько тисячі осіб: українська сторона передала російській список із 800 осіб, російська українській — список із 200 осіб.