Медведчуку, Азарову та Януковичу запропонували очолити український “уряд у вигнанні”

Колишній прем'єр України Микола Азаров, екс-нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук та екс-президент-утікач Віктор Янукович повинні створити “уряд у вигнанні”.

Про це російському пропагандистському виданню URA.RU заявив член-кореспондент Академії військових наук Росії Володимир Козін.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На його думку, Азаров, Медведчук та Янукович мають сформувати “уряд у вигнанні” зі своїх громадян, а не із громадян Російської Федерації.

“Україна, хоч і веде комбіновану українсько-натовську агресію проти нас, вона є суверенною країною. Вона має свого президента, свою судову систему і так далі. Рішення щодо створення такого уряду явно затягнулося, але краще запізно, ніж ніколи”, – сказав Козін.

Він також заявив, що нинішнє українське військово-політичне керівництво “повністю дискредитувало себе, налаштувало громадян країни проти себе”, а також завдало всіх можливих видів збитків, включаючи духовний та міжнародний.