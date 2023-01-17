Залужний вперше зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у Польщі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ

Залужний зазначив, що це була його перша особиста зустріч із Марком Міллі.

“Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.

Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу», – додав головнокомандувач.