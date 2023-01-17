17.01.2023 18:32
Залужний вперше зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у Польщі.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ
Залужний зазначив, що це була його перша особиста зустріч із Марком Міллі.
“Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.
Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу», – додав головнокомандувач.
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- 17.01.2023 18:32
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