Украина потребует включить «кошелек Медведева» в десятый пакет санкций ЕС и Великобритании

Украина потребует включить «кошелек Медведева» в десятый пакет санкций ЕС и Великобритании
МИД Украины планирует направить письма линейным структурам Европейских государств с рекомендациями внедрить соответствующие санкции и инструменты по отношению к экс-министру энергетики России Игорю Юсуфову
МИД Украины планирует направить письма линейным структурам Европейских государств с рекомендациями внедрить соответствующие санкции и инструменты по отношению к экс-министру энергетики России Игорю Юсуфову, поскольку на данный момент персональные санкции против него наложено только в Украине.
Десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к концу февраля 2023 года, он может включать персональные санкции против физлиц, дальнейшие ограничения на российские СМИ и отключения большего количества банков от системы SWIFT. Данный вопрос на личном контроле к министра иностранных дел и главы СНБО.
На данный момент к экс-министру России применено 13 видов санкций в Украине. Среди них блокировка активов; полное прекращение торговых операций; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества; запрет на приобретение в собственность земельных участков. Срок действия указанных санкций – 10 лет.
20 февраля состоится Кассационный административный суд Украины рассмотрит иск бывшего министра энергетики России, бизнесмена Игорь Юсуфов против украинского президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно из данныех госпортала «Судебная власть Украины». Соответчиками по иску являются СНБО и СБУ.
Россиянин добивается отмены указа Зеленского «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» от 19 октября 2022 года.
Напомним, по данным НАПК, Игорь Юсуфов десять лет входил в совет директоров «Газпрома». Сейчас он владеет энергетической корпорацией, которая инвестирует в нефтегазовые, горнодобывающие и инфраструктурные компании, то есть осуществляет коммерческую деятельность в отраслях экономики, обеспечивающих высокую доходную часть бюджета РФ, отвечающую за войну в Украине, то есть значительный источник доходов для ведения войны.
Ряд российских СМИ называют Игоря Юсуфова «кошельком» экс-президента России, а ныне заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. В частности, отмечено, что роскошная яхта «Вселенная» стоимостью $100 млн записана на Юсуфова, но фактически ею пользуется семья Дмитрия Медведева. На судне, утверждает proekt.media, у бывшего российского президента и премьера есть кабинет и спецсвязь, а в территориальных водах РФ часто сопровождают его корабли ВМФ.
Между тем, российские журналисты писали, что в 2020 году на яхте вместе отдыхали сын Медведева Илья Медведев и Максим Юсуфов, сын экс-министра энергетики Игоря Юсуфова.

МИД Украины планирует направить письма линейным структурам Европейских государств с рекомендациями внедрить соответствующие санкции и инструменты по отношению к экс-министру энергетики России Игорю Юсуфову, поскольку на данный момент персональные санкции против него наложено только в Украине. Десятый пакет санкций ЕС против России должен быть готов к концу февраля 2023 года, он может включать персональные санкции против физлиц, дальнейшие ограничения на российские СМИ и отключения большего количества банков от системы SWIFT. Данный вопрос на личном контроле к министра иностранных дел и главы СНБО.
На данный момент к экс-министру России применено 13 видов санкций в Украине. Среди них блокировка активов; полное прекращение торговых операций; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества; запрет на приобретение в собственность земельных участков. Срок действия указанных санкций – 10 лет.
20 февраля состоится Кассационный административный суд Украины рассмотрит иск бывшего министра энергетики России, бизнесмена Игорь Юсуфов против украинского президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно из данныех госпортала «Судебная власть Украины». Соответчиками по иску являются СНБО и СБУ.Россиянин добивается отмены указа Зеленского «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» от 19 октября 2022 года.
Напомним, по данным НАПК, Игорь Юсуфов десять лет входил в совет директоров «Газпрома». Сейчас он владеет энергетической корпорацией, которая инвестирует в нефтегазовые, горнодобывающие и инфраструктурные компании, то есть осуществляет коммерческую деятельность в отраслях экономики, обеспечивающих высокую доходную часть бюджета РФ, отвечающую за войну в Украине, то есть значительный источник доходов для ведения войны.Ряд российских СМИ называют Игоря Юсуфова «кошельком» экс-президента России, а ныне заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. В частности, отмечено, что роскошная яхта «Вселенная» стоимостью $100 млн записана на Юсуфова, но фактически ею пользуется семья Дмитрия Медведева. На судне, утверждает proekt.media, у бывшего российского президента и премьера есть кабинет и спецсвязь, а в территориальных водах РФ часто сопровождают его корабли ВМФ.Между тем, российские журналисты писали, что в 2020 году на яхте вместе отдыхали сын Медведева Илья Медведев и Максим Юсуфов, сын экс-министра энергетики Игоря Юсуфова.

Источник: Власти.нет

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  • 18.01.2023 15:20

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