Идейным вдохновителем продажи порта «Усть-Дунайск» по цене элеватора стал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков

17 января, прошел аукцион по приватизации морского порта «Усть-Дунайск». Стартовая цена составила всего лишь 60 млн грн.

17 января, прошел аукцион по приватизации морского порта «Усть-Дунайск». Стартовая цена составила всего лишь 60 млн грн. Коллектив порта до последнего пытался предотвратить эту продажу. В декабре 2022г. было отправлено коллективное письмо в НАБУ, в котором работники порта обвинили Фонд Госимущества в совершении уголовного преступления —нанесении государству ущерба из-за такой продажи. (https://t.me/portovik/6150 )

Но позиция как ФГИУ, так и Мининфраструктуры была неизменна: порту нужны масштабные инвестиции, которые может осуществить только частный бизнес. Основным идейным вдохновителем продажи порта стал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков выгодной для Васькова сделке СМИ сообщали еще в прошлом году. (https://t.me/sheptoon/26905) В течение нескольких лет руководство Мининфрастуктуры целенаправленно превращало порты Дуная в неконкурентоспособные объекты (https://cfts.org.ua/articles/nakormit_mir_kak_naladit_eksportnuyu_logistiku_zerna_iz_ukrainy_1901/130700 ).

Вот и продали за 200 млн грн, или 5 млн долларов! Лучшую цену за «Усть-Дунайск» предложило винницкое ООО «Эликсир Украина». Аукцион проходил на платформе Prozorro.Sales. Всего в аукционе приняло участие 8 компаний. Самая высокая предложенная сумма составила 201 млн грн. 300 грн. Разница между окончательным предложением участников аукциона составляла всего лишь 100 гривен!

Согласно данным YouControl, компания «Эликсир Украина» была зарегистрирована 6 лет назад в Виннице. Основной вид деятельности указан как оптовая торговля химическими продуктами. (https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/41054005/ ) Известно, что «Эликсир Украина» входит в группу «ВИМЭКСИМ», является официальным представителем Elixir Zorka – современной фабрики по производству комплексных минеральных удобрений в Шабаке. Компания занимается реализацией комплексных минеральных удобрений. Валерий Вихренко является основателем и владельцем Группы компаний «ВИМЭКСИМ», занимающейся переработкой, экспортом и предоставлением логистических услуг зерновых и масличных культур. (https://elixir-ukraine.com/ru/ )

Таким образом, Усть-Дунайский порт стал первым в Украине, который был выставлен на аукцион как целостный комплекс. К слову, за январь-сентябрь 2022 г. порт получил 848 000 грн чистой прибыли. За январь-ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней. Порт состоит из трех активов: порта в городе Вилково; портопункта Килия; базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш. Погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте Килия. Паспортные глубины у причала – 3 м, фактические – 1,5 м. (https://biz.liga.net/all/transport/novosti/ukraina-vpervye-prodala-morskoy-port )

В состав объекта также входят 15 судов, 4 плавпричала и 6 транспортных средств (https://usm.media/za-port-ust-dunajsk-proponuyut-ponad-200-miljoniv/ ). То есть было продано как неликвид вполне прибыльное предприятие!

Мнение политиков и экспертов по поводу данной сделки далеко не такие радужные, как у представителей Мининфраструктуры и ФГИУ. К примеру, нардеп Максим Бужанский высказал недоумение от такой «успешной сделкой»: «Не поверите, в условиях войны, блокады, ажиотажа на траффик по вывозу экспортируемых товаров, Фонд Госимущества продал на аукционе порт Усть-Дунайск. За пять миллионов долларов, то есть, по цене элеватора. Никогда про такое даже не слышал». ( https://t.me/MaxBuzhanskiy/12757) А эксперт Владимир Хороших привел интересные аргументы, почему государство не должно было продавать свой актив. Он напомнил, что пару лет назад государство пыталось построить причал в порту Николаева за 317 млн грн. за 220 погонных метров. Курс доллара тогда был 26,6грн. То есть строительство 220 метров причала обошлось в 12млн долларов. А тут целый порт продали всего лишь за 5 млн долларов. «… это только строительство, без стоимости земли и затрат на разрешительные документы…Ну и финальный вопрос к Зе натокам. Шо за поц оценивал порт Усть-Дунайск в 60млн грн? и сколько занесли сверху? И вообще рождается очень закономерный вопрос – это Майно числилось в списке стратегических госпредприятий и не участвовало в приватизации в 90-х годах. Все наследие совка было распределено ваучерами между населением. Так если вы пан Зе сейчас сняли неприкосновенность с стратегических предприятий, то напрашивается вопрос – почему эти предприятия не делятся ваучерами, между гражданами, которые их строили? Получается в 90х их нельзя было продавать чтоб народ не получил свою долю, а сегодня можно продать/просрать и на народ вообще не обращать внимания?» – эмоционально поинтересовался Владимир Хороших.

И это при условии того, что дунайские порты – Измаил, Рени и Усть-Дунайский – в условиях войны стали ключевыми водными артериями экспорта зерна. (https://ukragroconsult.com/ru/news/vojna-prevratila-malye-porty-v-glavnye-vodnye-arterii-eksporta/ )