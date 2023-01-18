Идейным вдохновителем продажи порта «Усть-Дунайск» по цене элеватора стал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков

Идейным вдохновителем продажи порта «Усть-Дунайск» по цене элеватора стал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков
17 января, прошел аукцион по приватизации морского порта «Усть-Дунайск». Стартовая цена составила всего лишь 60 млн грн.

17 января, прошел аукцион по приватизации морского порта «Усть-Дунайск». Стартовая цена составила всего лишь  60 млн грн. Коллектив порта до последнего пытался предотвратить эту продажу. В декабре 2022г. было отправлено коллективное письмо в НАБУ, в котором работники порта обвинили Фонд Госимущества в совершении уголовного преступления —нанесении государству ущерба из-за такой продажи. (https://t.me/portovik/6150 )

Но позиция как ФГИУ, так и Мининфраструктуры была неизменна: порту нужны масштабные инвестиции, которые может осуществить только частный бизнес. Основным идейным вдохновителем продажи порта стал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков выгодной для Васькова сделке СМИ сообщали еще в прошлом году. (https://t.me/sheptoon/26905) В течение нескольких лет руководство Мининфрастуктуры целенаправленно превращало порты Дуная в неконкурентоспособные объекты (https://cfts.org.ua/articles/nakormit_mir_kak_naladit_eksportnuyu_logistiku_zerna_iz_ukrainy_1901/130700 ).

Вот и продали за 200 млн грн, или 5 млн долларов! Лучшую цену за «Усть-Дунайск» предложило винницкое ООО «Эликсир Украина». Аукцион проходил на платформе Prozorro.Sales. Всего в аукционе приняло участие 8 компаний. Самая высокая предложенная сумма составила 201 млн грн. 300 грн. Разница между окончательным предложением участников аукциона составляла всего лишь 100 гривен!

Согласно данным YouControl, компания «Эликсир Украина» была зарегистрирована 6 лет назад в Виннице. Основной вид деятельности указан как оптовая торговля химическими продуктами. (https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/41054005/ ) Известно, что «Эликсир Украина» входит в группу «ВИМЭКСИМ», является официальным представителем Elixir Zorka – современной фабрики по производству комплексных минеральных удобрений в Шабаке. Компания занимается реализацией комплексных минеральных удобрений.  Валерий Вихренко является основателем и владельцем Группы компаний «ВИМЭКСИМ», занимающейся переработкой, экспортом и предоставлением логистических услуг зерновых и масличных культур. (https://elixir-ukraine.com/ru/ )

Таким образом, Усть-Дунайский порт стал первым в Украине, который был выставлен на аукцион как целостный комплекс. К слову, за январь-сентябрь 2022 г. порт получил 848 000 грн чистой прибыли. За январь-ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней. Порт состоит из трех активов: порта в городе Вилково;  портопункта Килия; базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш. Погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте Килия. Паспортные глубины у причала – 3 м, фактические – 1,5 м. (https://biz.liga.net/all/transport/novosti/ukraina-vpervye-prodala-morskoy-port )

В состав объекта также входят 15 судов, 4 плавпричала и 6 транспортных средств (https://usm.media/za-port-ust-dunajsk-proponuyut-ponad-200-miljoniv/ ). То есть было продано как неликвид вполне прибыльное предприятие!

Мнение политиков и экспертов по поводу данной сделки далеко не такие радужные, как у представителей Мининфраструктуры и ФГИУ. К примеру, нардеп Максим Бужанский высказал недоумение от такой «успешной сделкой»: «Не поверите, в условиях войны, блокады, ажиотажа на траффик по вывозу экспортируемых товаров, Фонд Госимущества продал на аукционе порт Усть-Дунайск.  За пять миллионов долларов, то есть, по цене элеватора. Никогда про такое даже не слышал».  (  https://t.me/MaxBuzhanskiy/12757) А эксперт Владимир Хороших привел интересные аргументы, почему государство не должно было продавать свой актив. Он напомнил, что пару лет назад государство пыталось построить причал в порту Николаева за 317 млн грн. за 220 погонных метров. Курс доллара тогда был 26,6грн. То есть строительство 220 метров причала обошлось в 12млн долларов. А тут целый порт продали всего лишь за 5 млн долларов. «… это только строительство, без стоимости земли и затрат на разрешительные документы…Ну и финальный вопрос к Зе натокам. Шо за поц оценивал порт Усть-Дунайск в 60млн грн? и сколько занесли сверху? И вообще рождается очень закономерный вопрос – это Майно числилось в списке стратегических госпредприятий и не участвовало в приватизации в 90-х годах. Все наследие совка было распределено ваучерами между населением. Так если вы пан Зе сейчас сняли неприкосновенность с стратегических предприятий, то напрашивается вопрос – почему эти предприятия не делятся ваучерами, между гражданами, которые их строили? Получается в 90х их нельзя было продавать чтоб народ не получил свою долю, а сегодня можно продать/просрать и на народ вообще не обращать внимания?» – эмоционально поинтересовался Владимир Хороших.

И это при условии того, что дунайские порты – Измаил, Рени и Усть-Дунайский –  в условиях войны стали ключевыми водными артериями экспорта зерна. (https://ukragroconsult.com/ru/news/vojna-prevratila-malye-porty-v-glavnye-vodnye-arterii-eksporta/ )

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 18.01.2023 15:27

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
15:27
Идейным вдохновителем продажи порта «Усть-Дунайск» по цене элеватора стал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков
15:20
Украина потребует включить «кошелек Медведева» в десятый пакет санкций ЕС и Великобритании
Світ
14:47
Міністр оборони США обговорить з новим главою Міноборони Німеччини танки Leopard для України
Україна
13:32
СБУ озвучила три версії падіння гелікоптера в Броварах
Світ
13:21
Пригожин анонсував закриття YouTube: користувачів покарають
Світ
13:06
Путін назвав метою “спецоперації” в Україні припинення війни
Світ
11:21
У Росії застрелили військового, який втік з війни в Україні
Україна
10:53
Падіння гвинтокрила у Броварах: загинуло керівництво МВС
Україна
09:28
У Броварах впав гелікоптер біля дитячого садка: є загиблі
Світ
08:35
Небензя в ООН: Російську ракету у Дніпрі збила українська ППО із житлового кварталу
Світ
07:25
Путін сьогодні може оголосити другу хвилю мобілізації
18:32
Залужний вперше зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі
Світ
16:37
Російські військові влаштували бунт у поїзді, який віз їх на війну
Світ
15:58
У РФ на Алтаї спалахнула пожежа на гірськолижному комплексі: горить 5-зірковий готель
Світ
15:29
Медведчуку, Азарову та Януковичу запропонували очолити український “уряд у вигнанні”
Україна
15:08
Офіс президента відправив Арестовича у відставку
Світ
14:50
Новий командувач війною в Україні заборонив дрони та наказав голити бороди
Україна
13:30
У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару
Світ
13:05
У Росії спростували обмін полоненими у форматі 800 на 200
Україна
12:54
Українські воїни знаходяться в Соледарі та дають відсіч ворогу, – ЗСУ
Україна
12:41
Росіяни втретє за тиждень заявили про “взяття” Соледара
Україна
12:09
Арестович написав заяву про звільнення з ОП і пожартував про початок війни
Світ
11:56
Стало відомо, хто стане новим міністром оборони Німеччини
Світ
10:28
Російські ЗМІ повідомили про загибель військових під час обстрілу Бєлгородської області
Україна
09:55
Росіяни можуть зробити останній ривок на річницю початку війни, – Данілов

Головне

Україна
13:32
СБУ озвучила три версії падіння гелікоптера в Броварах
Україна
09:28
У Броварах впав гелікоптер біля дитячого садка: є загиблі
Світ
08:35
Небензя в ООН: Російську ракету у Дніпрі збила українська ППО із житлового кварталу
Україна
15:08
Офіс президента відправив Арестовича у відставку
Україна
12:09
Арестович написав заяву про звільнення з ОП і пожартував про початок війни
Світ
11:56
Стало відомо, хто стане новим міністром оборони Німеччини
Україна
09:55
Росіяни можуть зробити останній ривок на річницю початку війни, – Данілов
Світ
08:45
Путін наказав Герасимову захопити Донбас до березня
Світ
15:08
Здоров’я Путіна погіршується: він поспішає розпочати новий етап війни
Україна
12:07
Ракетний удар по Запоріжжю: з’явилися подробиці
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Идейным вдохновителем продажи порта «Усть-Дунайск» по цене элеватора стал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков
Україна
18.01.2023 15:27
ТОР
Украина потребует включить «кошелек Медведева» в десятый пакет санкций ЕС и Великобритании
18.01.2023 15:20
ТОР
Міністр оборони США обговорить з новим главою Міноборони Німеччини танки Leopard для України
Світ
18.01.2023 14:47

Популярне

ТОР
Новий командувач війною в Україні заборонив дрони та наказав голити бороди
17.01.2023 14:50
ТОР
Медведчуку, Азарову та Януковичу запропонували очолити український “уряд у вигнанні”
17.01.2023 15:29
ТОР
Російські військові влаштували бунт у поїзді, який віз їх на війну
17.01.2023 16:37

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com