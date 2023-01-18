Трамп розпочинає гонку за пост президента США

Трамп проведе першу зустріч із потенційними виборцями

Колишній президент США Дональд Трамп проведе першу зустріч із потенційними виборцями у рамках передвиборчої президентської кампанії.

Про це повідомило NBC News.

Виступ Трампа відбудеться 28 січня у будівлі Законодавчих зборів у столиці штату Південна Кароліна. Очікується, що він збере до 500 осіб.

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Ця подія стане першою в кампанії Трампа на пост президента у 2024 році з того часу, як він вперше оголосив про свою кандидатуру в листопаді.

Трамп поки залишається єдиним оголошеним кандидатом від Республіканської партії, незважаючи на зростаючу увагу до інших потенційних республіканських прапороносців.

Серед них губернатор Вірджинії Ґленн Янгкін, губернатор Флориди Рон ДеСантіс, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, колишній посол в ООН Ніккі Хейлі, сенатор від Флориди Рік Скотт та колишній держсекретар Майк Помпео.

Усі вони є можливими претендентами на висування від Республіканської партії.