Президент Сербії Вучич назвав Крим та Донбас українськими

Вучич заявив, що від початку не підтримує російську “військову спецоперацію”

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що від початку не підтримує російську “військову спецоперацію” в Україні.

Про своє ставлення до війни та Росії він розповів в інтерв’ю Bloomberg.

«Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна, і це залишиться так», – заявив Вучич.

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За його словами, Белград із самого початку говорив, що не підтримує російську агресію проти України.

Неправильно вважати, що сербський уряд повністю підтримує російське керівництво, наголосив Вучич.

«У нас традиційно хороші відносини, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення або більшість рішень, які виходять із Кремля», – заявив сербський лідер.

Видання зазначило, що Вучич, який за останні роки провів десятки зустрічей із Путіним і брав уроки російської мови, щоб мати можливість говорити з ним безпосередньо, сказав, що він не розмовляв зі своїм колегою “багато місяців”.