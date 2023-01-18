Помічник Путіна приземлився на футбольне поле в Ірані та зірвав матч

Матч довелося відкласти на 40 хвилин

В Ірані футбольний матч першої ліги командами муніципалітету Астаріни та «Мес Шахрбабак» було затримано через те, що на полі стадіону «Вахдат» приземлився вертоліт помічника президента Росії Ігоря Левітіна.

Про це повідомляє агентство IRNA. Матч довелося відкласти на 40 хвилин.

Одночасно із проведенням матчу в порту Астара проходила церемонія відкриття залізничної лінії Іран-Росія.

Крім Левітіна, на ній був присутній губернатор провінції Гілян Асадолла Аббасі та представники мінтрансу ісламської республіки.