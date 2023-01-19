Росія перекине на фронт танки Т-14 «Армата»: чому це ризиковано

Росія перекине кілька "Армат" на фронт з пропагандистською метою

Росія, напевно, розглядає можливість відправлення невеликої кількості нових бойових танків Т-14 "Армата" на війну в Україні.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Великобританії.

Танки Т-14 були помічені у грудні минулого року на півдні Росії, на території, звідки зазвичай здійснюється перекидання техніки для ведення боїв в Україні.

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Раніше про те, що Т-14 буде задіяно в Україні, повідомляли російські ЗМІ, проте поки немає ясності, чи Росія перекинула якусь кількість танків у зону бойових дій.

Британські військові вважають, що перекидання Т-14 «Армата» здійснюватиметься переважно з пропагандистською метою, і активно використовуватися в боях ця техніка не буде.

Як зазначають у відомстві, крім логістичних проблем, пов’язаних із тим, що цей танк дуже важкий, реалізація програми його розробки та виробництва понад 10 років супроводжується затримками та виробничими проблемами.

Також Росія раніше скорочувала запланований розмір парку танків Т-14. Тому активне використання «Армат» було б ризикованим рішенням для Росії.