Зеленський засумнівався, що Путін ще живий

Зеленський виступив перед учасниками форуму в Давосі

Президент Володимир Зеленський не зовсім впевнений, що президент РФ Володимир Путін ще живий.

Як повідомила Українська правда, щодо Путіна Зеленський висловився під час виступу на Українському сніданку в Давосі.

«Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації.

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Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Коли ми кажемо «мирні перемовини» – я не зовсім розумію, з ким.

Ми зараз з вами спілкуємось – ви точно знаєте, хто я, а я точно знаю, хто ви. Є свідки нашого життя. І навіть якщо ми спілкуємось про різні різні речі, ми можемо досягти консенсусу.

Мені здається, що Росія має спочатку знайти «когось», а потім запропонувати «щось», – сказав президент України.