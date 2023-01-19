Франція може передати Україні свої танки Leclerc, щоб стимулювати Німеччину з Leopard

Рішення щодо передачі танків в Парижі ще не ухвалили

Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc, щоб допомогти Німеччині зважитися на постачання танків Leopard.

Про це повідомляє видання Politico.

«Питання складне, і рішення в Парижі ще не ухвалене. Але ми думаємо про це. Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні кабінету міністрів Франції та Німеччини», — сказав виданню неназваний французький чиновник.

Раніше німецькі Bild і Süddeutsche Zeitung, а також американська The Wall Street Journal повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив президентові США Джо Байдену у телефонній розмові, що Берлін схвалить постачання Києву танків Leopard за умови відправлення Вашингтоном танків Abrams.