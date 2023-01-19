Моравецький — про передачу Україні танків Leopard: Або ми отримаємо згоду Німеччини, або вчинимо так, як треба

Моравецький натякнув, що Польща може передати Україні танки без згоди Німеччини

Польська влада розглядає варіант передати Україні німецькі танки Leopard 2, які перебувають у неї, навіть якщо Німеччина не дасть на це згоди.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю Polsat.

«Або ми отримаємо цю згоду, або самі вчинимо так, як треба. Найголовніше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші народи якнайшвидше запропонували свої сучасні танки та важку техніку. Від цього може залежати здатність України захищати свою свободу, а отже, і безпеку всієї Європи», – сказав він.

Польща та ще кілька європейських країн висловили готовність передати Україні німецькі танки Leopard зі своїх арсеналів, але згоди на це поки що не дала сама Німеччина.

За даними ЗМІ, німецький канцлер Олаф Шольц готовий до передачі Leopard, якщо США поставлять Україні свої танки Abrams.