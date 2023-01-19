Україна переконала партнерів розпочати постачання всіх потрібних видів зброї – крім літаків та далекобійних ракет

За словами Кулеби, залишилося переконати партнерів у передачі літаків і далекобійних ракет

Україні вдалося розблокувати надання партнерами майже всіх видів озброєння, крім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

Як повідомив Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Так, це вимагає часу, і так, ми хотіли б, щоб це не вимагало стільки часу, щоб партнери ухвалили рішення, але, зрештою, ми отримуємо все, про що просимо, крім двох великих речей, які принципово ще не було розблоковано — західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Решта розблокована в тому чи іншому вигляді”, — сказав він.

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За словами дипломата, на початку повномасштабної війни майже всі розмови з потенційними країнами-постачальниками озброєння починалися з відмов, особливо коли йшлося про найскладніші види зброї.

Як один із прикладів український міністр навів постачання танків, початок яких, за його словами, зажадав значних зусиль дипломатії та діаспор.

«Ми бачимо, як речі прискорюються… Коли ми розблокуємо далекобійні ракети і літаки – я абсолютно переконаний, що це станеться – наш перелік найбільш затребуваної зброї буде закритий», – сказав Кулеба.