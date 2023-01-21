Українські танкісти почнуть навчання на Leopard 2
Українські танкісти почнуть навчання на Leopard 2
Україна домовилася про навчальні місії своїх танкових екіпажів на німецьких танках Leopard 2, хоча рішення щодо передачі їх ще не ухвалено урядом ФРН.
Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
«Маємо прорив – це можливість для країн, які володіють «Леопардами», починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися”, – сказав він.
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Також міністр наголосив, що має надію щодо рішення Німеччини про передачу танків після власних внутрішніх консультацій у спокійному режимі.
Перед нинішньою зустріччю очільників оборонних відомств на базі «Рамштайн» Україна зверталась до союзників із запитом про надання сучасних західних танків, але 20 січня оголошень про їх надання так і не прозвучало.
За словами Резнікова, домовленостей про навчання було досягнуто завдяки «танковим» ініціативам: Польщі щодо «Леопардів» та Британії щодо «Челленджерів».
Також у рамках «Рамштайну» відбулася окрема зустріч представників країн-власників танків Leopard 2 німецького виробництва.
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- 21.01.2023 07:44
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