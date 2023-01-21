Думайте швидше: у Зеленського відреагували на нерішучість Заходу щодо зброї

Світ
21.01.2023 16:33
Відсутність домовленості західних партнерів України щодо постачання танків в Офісі президента назвали глобальною нерішучістю.
Відповідну оцінку озвучив у Twitter заступник глави ОП Михайло Подоляк.
“Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки Рф”, – написав він.
За його словами, “сьогоднішня нерішучість” партнерів убиває ще більше українців.
“Кожен день зволікання – це смерті українців. Думайте швидше”, – закликав Подоляк.
Киев
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