Думайте швидше: у Зеленського відреагували на нерішучість Заходу щодо зброї

Відсутність домовленості західних партнерів України щодо постачання танків в Офісі президента назвали глобальною нерішучістю.

Відповідну оцінку озвучив у Twitter заступник глави ОП Михайло Подоляк.

“Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки Рф”, – написав він.

За його словами, “сьогоднішня нерішучість” партнерів убиває ще більше українців.

“Кожен день зволікання – це смерті українців. Думайте швидше”, – закликав Подоляк.