Росіяни намагаються наступати на трьох напрямках: ЗСУ дають відсіч

Українські захисники дають відсіч окупантам

Російські війська вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку, а також роблять спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також там додали, що ворог нарощує інтенсивність застосування авіації.

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На інших напрямках він веде оборону.

Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Водночас авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 – по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників.