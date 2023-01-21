Росіяни намагаються наступати на трьох напрямках: ЗСУ дають відсіч
Українські захисники дають відсіч окупантам
Російські війська вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку, а також роблять спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також там додали, що ворог нарощує інтенсивність застосування авіації.
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На інших напрямках він веде оборону.
Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Водночас авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 – по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників.
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- 21.01.2023 18:40
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