У Москві вирубують частину Ізмайлівського парку для встановлення ППО

У Москві вирубують частину Ізмайлівського парку для встановлення ППО

У Москві вирубають парк заради ППО

У Москві на вході в Ізмайлівський парк з боку головної алеї, за 500 метрів від метро Ізмайлівська на території колишнього садового центру вирубали величезну кількість дерев заради розміщення ППО.

Про це повідомив ВЧК-ОГПУ.

Судячи зі спилів, під сокиру потрапили великі та здорові дерева, переважно модрини, яким понад 50 років.

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На території трудяться близько 100 робітників, також чергують мікроавтобуси з представниками спецслужб, які відганяють роззяв.

На місці не приховують, що розчищають майданчик під установку ППО для потреб Міноборони.

Видання зазначило, що це вже друга точка ППО на сході Москви. 31 грудня зачищали майданчик у Лосиному острові.

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  • 22.01.2023 07:33
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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