Командувач військ РФ в Україні зняв голову ВДВ за відмову відправляти десантників “на м’ясо”

Російські "військкори" збунтувалися проти зміни голови повітряно-десантних військ генерала Михайла Теплинського командувачем армії РФ Валерієм Герасимовим через відмову відправляти військових на вірну смерть.

Про це повідомило The Moscow Times.

Т.зв. «військор» каналу «Росія» Олександр Сладков каже, що Теплинський відмовився використовувати ВДВ як штурмовиків.

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«Він – прихильник збереження особового складу, і це в умовах, коли втрати величезні. Він вважає, що ні офіцерів, ні рядовий, ні сержантський склад не можна використовувати як м’ясо», – написав Сладков. На його місце, за словами Сладкова, призначили “найнепридатнішого і найлояльнішого” генерала Макаревича, який готовий відправити десантників куди завгодно.

Згодний із Сладковими ще один військовий пропагандист Юрій Котенок, який також обурюється тим, що Теплинського змінять на штабного піхотинця. Котенок також пише про необхідність берегти людей.

Раніше про конфлікт Герасимова та Теплинського писав проросійський канал «Рибар». За їхніми даними, Теплинський повернувся з передової та подав рапорт про відставку через незгоду з рішеннями Герасимова.