Міноборони відреагувало на інформацію щодо закупівлі харчів для військових за завищеними цінами

Міноборони відреагувало на інформацію щодо закупівлі харчів для військових за завищеними цінами

Міноборони пообіцяло звернутися до СБУ

Міноборони назвало брехнею та маніпуляцією інформацію у ЗМІ про те, що відомство закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах.

Відповідну заяву розміщено на сторінці Facebook Міноборони. Там пообіцяли звернутися до СБУ.

«Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману”, – сказано в повідомленні.

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Також у відомстві додали, що міністр оборони Олексій Резніков вчора, 21 січня, особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням провести засідання комітету та заслухати інформацію про закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

Крім того, в міністерстві пообіцяли звернеться до СБУ, аби та провела розслідування щодо матеріалу, в якому йдеться про закупівлю харчів за завищеними цінами.

Відомство наголосило, що у них нульова толерантність до корупції.

Інші подробиці пообіцяли оприлюднити після засідання комітету Ради.

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  • 22.01.2023 11:14
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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