Міноборони відреагувало на інформацію щодо закупівлі харчів для військових за завищеними цінами

Міноборони пообіцяло звернутися до СБУ

Міноборони назвало брехнею та маніпуляцією інформацію у ЗМІ про те, що відомство закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах.

Відповідну заяву розміщено на сторінці Facebook Міноборони. Там пообіцяли звернутися до СБУ.

«Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману”, – сказано в повідомленні.

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Також у відомстві додали, що міністр оборони Олексій Резніков вчора, 21 січня, особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням провести засідання комітету та заслухати інформацію про закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

Крім того, в міністерстві пообіцяли звернеться до СБУ, аби та провела розслідування щодо матеріалу, в якому йдеться про закупівлю харчів за завищеними цінами.

Відомство наголосило, що у них нульова толерантність до корупції.

Інші подробиці пообіцяли оприлюднити після засідання комітету Ради.