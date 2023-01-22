Росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка

Внаслідок обстрілів Харківщини у неділю у селі Петрівка Золочівської громади загинула жінка, у Вовчанську дістав поранення чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні близько 14:30 у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка. Було влучання у господарчі споруди та житловий будинок”, – написав він у Telegram.

Крім того, після 15:00 ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур’їв Козачок. Пошкоджено могили.

Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ.

Отримав поранення 49-річний чоловік. Його госпіталізували у середньому стані.