На Дніпрі ЗСУ знищили катер з російською ДРГ

Сили оборони на Дніпрі вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Там уточнили, що на катері ворожа ДРГ намагалася висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Херсонщині.

“Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під «руський воєнний корабль» українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом”, – сказано в повідомленні.