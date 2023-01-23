На Дніпрі ЗСУ знищили катер з російською ДРГ

На Дніпрі ЗСУ знищили катер з російською ДРГ
Сили оборони на Дніпрі вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Там уточнили, що на катері ворожа ДРГ намагалася висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Херсонщині.

“Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під «руський воєнний корабль» українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом”, – сказано в повідомленні.

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  • 23.01.2023 12:02
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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