Нардепа від “Слуги народа” звільнять з посади заступника голови фракції через розкішний маєток

Нардепа від “Слуги народа” звільнять з посади заступника голови фракції через розкішний маєток

Халімон придбав маєток за мільйони гривень через іншу людину

Народного депутата Павла Халімона звільнять з посади заступника голови фракції «Слуга народу» через скандал з придбанням розкішного маєтка на Печерських пагорбах.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

«Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції», — написав він в Telegram.

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Також Арахамія закликав правоохоронців почати розслідування щодо Халімона.

“Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання”, – резюмував голова фракції.

Нагадаємо, Українська правда оприлюднила розслідування про те, що Павло Халімон у червні 2022 року придбав розкішний маєток на Печерських пагорбах вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу людину. Але за даними розслідувачів, в маєтку проживає саме Халімон.

Будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень, а ділянки – 3,8 мільйона гривень. Водночас, згідно з сайтами з продажу нерухомості, будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50–60 мільйонів гривень.

  • 15
  • 23.01.2023 12:53
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