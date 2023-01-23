Почерк Герасимова: в ГУР розповіли про зміну тактики росіян

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький

У лютому-березні бойові дії посиляться на Донецькому і Луганському напрямках, ворог буде більш активно застосовувати повітряно-десантні війська.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, розвідка бачить, як зараз переміщуються та перегруповуються російські підрозділи повітряно-десантних військ.

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Скібіцький назвав це «почерком» Валерія Герасимова, який змінив Сергія Суровікіна на посаді командувача об’єднаного угруповання військ в Україні.

«Це і є почерк Герасимова. Чому? Тому що на початку повномасштабної агресії ми чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні, по суті, в стратегічному резерві перебували десантники, а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання. Ми очікуємо, що й зараз буде більш активне застосування повітряно-десантних військ”, – пояснив розвідник.

Мабуть, саме на цьому фоні й виник конфлікт між Герасимовим і командувачем повітряно-десантних військ Теплінським, через що останнього було звільнено.

Скібіцький також відзначив, що росіяни змінюють тактику, бо вони «не просто навчаються, вони тепер почали більш реально оцінювати нашу потужність».

Якщо у лютому 2022 року вони «заходили колонами без будь-якого прикриття, без організованої системи ППО, і ми знищували все, що йшло на Київ, прямо в колонах, тепер вони усвідомили, що тут їх ніхто не зустрічатиме квітами».

Скібіцький наголосив, що окупанти роблять висновки з ходу бойових дій і зараз вибудовують більш чітку систему управління по всій лінії фронту та змінюють тактику застосування своїх підрозділів.

“Якщо рік тому це були БТГр, батальйоні тактичні групи, то зараз вони повернулися до класичної схеми – бригада, полк, батальйон. Вони почали створювати штурмові загони, які нараховують 140-160 осіб. Такі загони включають механізовані підрозділи, танки, артилерію, міномети, протитанкові засоби – щоб прориватися на окремих ділянках саме завдяки штурмовим діям”, – розповів представник ГУР.

«Чим довше тривають бойові дії, тим більше досвіду набирає ворог. І загроза в тому, що теперішні їхні відмобілізовані вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію в жовтні місяці», – сказав Скібіцький.