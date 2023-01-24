Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента

Кирило Тимошенко в ОП наглядав зокрема за "Великим будівництвом" і гуманітаркою

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.

Про це повідомила Українська правда з посиланням поінформовані джерела у РНБО та Кабміні

За їхньою інформацією, замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

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Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Раніше про ймовірну відставку Тимошенка повідомляли нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Також повідомлялося, що можуть звільнити кількох голів ОДА, що пов‘язані з Тимошенком.