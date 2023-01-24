Тимошенко показав заяву про звільнення: Зеленський її підписав
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що написав заяву про звільнення.
Своє фото с заявою Тимошенко розмістив у Telegram.
Він подякував президенту України Володимиру Зеленському “за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини”, а також очільникам обласних військових адміністрацій.
Також Тимошенко подякував мерам міст, команді ОП, всім українцям, ЗСУ, а також дружині й сину.
Володимир Зеленський підписав заяву Тимошенка та видав указ про його звільнення з посади. Його вже розміщено на сайті президента.
Як повідомляли Vlasti, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.
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- 24.01.2023 08:07
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