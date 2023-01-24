Тимошенко показав заяву про звільнення: Зеленський її підписав

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що написав заяву про звільнення.

Своє фото с заявою Тимошенко розмістив у Telegram.

Він подякував президенту України Володимиру Зеленському “за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини”, а також очільникам обласних військових адміністрацій.

Також Тимошенко подякував мерам міст, команді ОП, всім українцям, ЗСУ, а також дружині й сину.

Володимир Зеленський підписав заяву Тимошенка та видав указ про його звільнення з посади. Його вже розміщено на сайті президента.

Як повідомляли Vlasti, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.