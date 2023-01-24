Заступник міністра оборони, що відповідав за забезпечення армії, подав у відставку
Заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.
Про це повідомили в Міноборони. Міністр оборони Олексій Резніков прийняв його заяву та звернувся до Кабміну з проханням звільнити Шаповалова.
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У Міноборони наголосили, що звинувачення, повʼязані із закупкою харчування для армії, є необґрунтованими та безпідставними.
Однак таке звільнення є вимушеним, “щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ, зберегти довіру суспільства, забезпечити обʼєктивність під час службових перевірок та продемонструвати, що «інтереси оборони є вищими за будь-які крісла”.
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- 24.01.2023 10:26
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