Заступник міністра оборони, що відповідав за забезпечення армії, подав у відставку

Заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.

Про це повідомили в Міноборони. Міністр оборони Олексій Резніков прийняв його заяву та звернувся до Кабміну з проханням звільнити Шаповалова.

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У Міноборони наголосили, що звинувачення, повʼязані із закупкою харчування для армії, є необґрунтованими та безпідставними.

Однак таке звільнення є вимушеним, “щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ, зберегти довіру суспільства, забезпечити обʼєктивність під час службових перевірок та продемонструвати, що «інтереси оборони є вищими за будь-які крісла”.