У Росії заявили, що Зеленський попросив ЦРУ вбити Пригожина

Пригожин назвав гарною думку про замах на себе

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що в курсі інформації про нібито обговорення замаху на його життя президентом України Володимиром Зеленським та директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом.

Про це повідомила прес-служба Пригожина в Telegram.

“Так, я в курсі, прес-служба мені про це повідомила. Це дуже гарна думка. Згоден, що Пригожина настав час ліквідувати. У разі, якщо до мене звернуться, я, безумовно, сприятиму», – сказав ватажок ПВК “Вагнер”.

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Раніше голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов, який також називає себе «членом адміністрації Запорізької області», заявив, що Зеленський нібито обговорював замах на Пригожина з головою ЦРУ під час візиту останнього до Києва минулого тижня.

«Одне з прохань, яке звучало з боку Зеленського, – вбивство голови ПВК «Вагнер» пана Пригожина…» – сказав Рогов.