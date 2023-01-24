Кабмін провів масштабні кадрові чистки

На засіданні 24 січня Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень стосовно звільнень і призначень високопосадових чиновників.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Призначено:

Соболева Олексія Дмитровича заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Звільнено:

Шаповалова Вячеслава Володимировича з посади заступника міністра оборони України;

Музиченка Віталія Володимировича з посади заступника міністра соціальної політики України;

Лукерю Івана Михайловича з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;

Негоду В’ячеслава Андроновича з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;

Іванкевича Анатолія Валерійовича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

Вишньова Віктора Михайловича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Погоджено звільнення:

Резніченка Валентина Михайловича з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Старуха Олександра Васильовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації;

Кулеби Олексія Володимировича з посади голови Київської обласної державної адміністрації;

Живицького Дмитра Олексійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації;

Янушевича Ярослава Володимировича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.