Кабмін провів масштабні кадрові чистки
На засіданні 24 січня Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень стосовно звільнень і призначень високопосадових чиновників.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
Призначено:
Соболева Олексія Дмитровича заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Звільнено:
Шаповалова Вячеслава Володимировича з посади заступника міністра оборони України;
Музиченка Віталія Володимировича з посади заступника міністра соціальної політики України;
Лукерю Івана Михайловича з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;
Негоду В’ячеслава Андроновича з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;
Іванкевича Анатолія Валерійовича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
Вишньова Віктора Михайловича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Погоджено звільнення:
Резніченка Валентина Михайловича з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
Старуха Олександра Васильовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації;
Кулеби Олексія Володимировича з посади голови Київської обласної державної адміністрації;
Живицького Дмитра Олексійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації;
Янушевича Ярослава Володимировича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.
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- 24.01.2023 13:41
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