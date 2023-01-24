З військової частини під Москвою втік командир: його зловили у метро

Командир взводу втік з підмосковної військової частини у Наро-Фомінську

У московському метро впіймали військового, якого підозрюють у дезертирстві з підмосковної військової частини.

Про це повідомив Telegram-канал «Осторожно, Москва».

25-річний Єгор В. зайшов на станцію метро «Мар’їна Роща», але до поїздів його не пустили: камери за системою розпізнавання облич просигналізували, що пасажир у розшуку.

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Виявилося, що Єгор – командир взводу підмосковної військової частини у Наро-Фомінську.

На початку грудня він залишив місце служби. Проти військового порушили кримінальну справу та оголосили у федеральний розшук.

Єгора затримали, йому загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення.