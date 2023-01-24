В Бердянську підірвали автомобіль місцевої колаборантки
Мамай організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська
В окупованому Бердянську підірвали автомобіль місцевої колаборантки Валентини Мамай.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали і підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.
За словами очевидців, авто підірвалось на вулиці Руденко.
Валентина Мамай в перші дні російської окупації допомагала патріотам та називала росіян «непрошеними гостями», але потім почала співпрацю з окупантами, яка триває і зараз.
Також Мамай організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська.
Попередньо, пiсля вибуху вона вижила і знаходиться в лікарні.
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- 24.01.2023 16:41
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