В Бердянську підірвали автомобіль місцевої колаборантки

В Бердянську підірвали автомобіль місцевої колаборантки

Мамай організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська

В окупованому Бердянську підірвали автомобіль місцевої колаборантки Валентини Мамай.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали і підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами очевидців, авто підірвалось на вулиці Руденко.

Валентина Мамай в перші дні російської окупації допомагала патріотам та називала росіян «непрошеними гостями», але потім почала співпрацю з окупантами, яка триває і зараз.

Також Мамай організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська.

Попередньо, пiсля вибуху вона вижила і знаходиться в лікарні.

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  • 24.01.2023 16:41
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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