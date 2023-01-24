В Бердянську підірвали автомобіль місцевої колаборантки

Мамай організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська

В окупованому Бердянську підірвали автомобіль місцевої колаборантки Валентини Мамай.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали і підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами очевидців, авто підірвалось на вулиці Руденко.

Валентина Мамай в перші дні російської окупації допомагала патріотам та називала росіян «непрошеними гостями», але потім почала співпрацю з окупантами, яка триває і зараз.

Також Мамай організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська.

Попередньо, пiсля вибуху вона вижила і знаходиться в лікарні.