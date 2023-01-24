Зеленський прокоментував «пакт про ненапад» з Білоруссю

Зеленський відповів Лукашенку щодо «пакту про ненапад»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не збиралася і не збирається нападати на Білорусь, прокоментувавши слова самопроголошеного президента Олександра Лукашенка щодо “пакту про ненапад”.

Відповідну заяву Зеленський озвучив на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе.

«Все, що Україна офіційно пропонує, ви чуєте. Ми нападати на Білорусь не збираємось і ніколи не збиралися. Немає таких намірів. Це головний сигнал від усього українського народу до білоруського народу», – сказав він.

Він також підкреслив, що для України важливо, щоб Білорусь не втратила своєї незалежності і не вступила, незважаючи на жодний вплив будь-кого, в цю “абсолютно ганебну війну”. Зеленський вважає, що більшість мешканців Білорусі не хочуть нападати на Україну.

За його словами, у Києві здивуються, якщо на цьому напрямі відбудеться наступ саме білоруських військ.

“Що стосується російських військ, які можуть опинитися сьогодні на будь-якій території будь-якої держави, тому що вони вважають, що у них такий, знаєте, „військовий Шенген“, і тому, мені здається, це все залежить від поваги населення будь-якої держави до своєї держави, а також поваги до керівництва тієї чи іншої держави, яке може допустити або не пускати військових, озброєних людей на свою незалежну територію”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що з боку Києва надходять суперечливі сигнали. З одного боку, за його словами, Україна нібито просить Білорусь не воювати з нею та пропонує укласти якийсь “пакт про ненапад”. З іншого боку, Київ озброюється за підтримки країн Заходу.