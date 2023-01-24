Передати танки Leopard Україні погодилися 12 країн

Партнери погодилися поставити Україні близько 100 танків Leopard 2

Дванадцять країн погодилися поставити Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини погодиться.

Про це повідомило ABC News з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Ці угоди, за словами джерела, було досягнуто на саміті у п’ятницю на базі ВПС США Рамштайн у Німеччині, коли країни-союзники обговорювали військову підтримку України.

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Такі країни, як Польща та Фінляндія, вже публічно заявили, що готові надати Україні кілька своїх танків Leopard 2.

За словами джерела видання, Іспанія, Нідерланди та Данія також готові надати частину своїх танків, проте згода Німеччини, як і раніше, необхідна для того, щоб коаліція країн перейшла до реалізації цього питання.

Як повідомляли Vlasti, канцлер Німеччини Олаф Шольц, як очікується, вже в середу, 25 січня, надасть Польщі дозвіл на постачання німецьких танків Leopard до України.