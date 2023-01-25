Залужний отримав мільйон доларів у спадок і пожертвував його на ЗСУ

Залужний подякував своїй родині за розуміння

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав мільйон доларів у спадок та передав його на потреби Сил оборони України.

Про це повідомло The New York Times.

Видання посилається на слова родини американця українського походження Григорія Степанця. Як зазначається, від нього Залужний і отримав у спадок мільйон доларів. Ці гроші головнокомандувач Збройних сил України пожертвував на потреби українських військових цього місяця.

У New York Times повідомляють, що підтвердили факт пожертви у військовій пресслужбі.

В Управлінні звʼязків з громадськістю ЗСУ у відповідь на запит Української правди розповіли, що Залужний перерахував гроші на спецрахунок Нацбанку України для збору коштів на потреби армії 5 січня.

«Я все своє життя віддав Збройним силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний усім, хто допомагає Збройним силам України. І вдячний своїй родині за розуміння», — сказав Залужний.