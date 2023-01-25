Держдеп США прокоментував гучні відставки в Україні

Нед Прайс запевнив в подальшій підтримці України

Звинувачення у корупції, які призвели до перестановок в уряді України в останні дні, не стосувалися військової та гуманітарної допомоги на мільярди доларів, наданої Сполученими Штатами.

Як повідомила The New York Times, про це на щоденному брифінгу заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Видання нагадало, що давні побоювання щодо політичної корупції в Україні сприяли закликам Конгресу обмежити американську допомогу Україні, але Прайс наполягав на тому, щоб американські постачання та фінансові засоби перебували під ретельним контролем.

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«Ми надзвичайно серйозно ставимося до нашої відповідальності щодо забезпечення належного нагляду за всіма формами допомоги США, яку ми надаємо Україні», – сказав Прайс.

Він не повідомив подробиць характеру цих зусиль.

Прайс зазначив, що президент України Володимир Зеленський частково проводив антикорупційну кампанію, яка здобула сильну громадську підтримку в його країні.

Він додав, що Сполучені Штати вітають «швидкі та рішучі дії» Зеленського та ширші зусилля щодо протидії корупції та притягнення до відповідальності посадових осіб, коли вони «не виконують покладені на них зобов’язання та обов’язки».

«Ми й надалі підтримуватимемо Україну, оскільки вона працює над реалізацією цих важливих антикорупційних реформ», — сказав спікер Держдепу.