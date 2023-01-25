Постачання західних танків в Україну: як це змінить хід війни

Постачання західних танків в Україну: як це змінить хід війни

Близько 12 країн висловили готовність поставити Україні свої танки

Коаліція країн-членів НАТО відправить Україні сучасні основні бойові танки, що допоможе ЗСУ вести механізовану війну та звільнити захоплені ворогом території.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

The Wall Street Journal повідомила 24 січня, що президент США Джо Байден готується відправити в Україну «значну кількість» танків Abrams M1 і Білий дім може оголосити про постачання вже 25 січня.

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Німецька газета Der Spiegel повідомила 24 січня, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив поставити в Україну в невстановлений термін принаймні одну роту основних бойових танків Leopard 2 (14 танків).

Польща швидше за все відправить Україні танки Leopard 2 після рішення Німеччини. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 24 січня, що Польща офіційно попросила Німеччину дати дозвіл на передачу Україні польських танків Leopard 2, а міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не втручатиметься, якщо Польща захоче відправити свої танки Leopard 2 до України.

16 січня британські офіційні особи підтвердили, що Великобританія надішле Україні 14 танків Challenger 2.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив 22 січня, що не відкидає можливості відправки Францією Україні танків Leclerc.

В ISW вважають, що надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовану війну, щоб перемогти російських окупантів та звільнити захоплену ними територію.

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  • 25.01.2023 10:10
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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