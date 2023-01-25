Генпрокурор звільнив керівників прокуратур у кількох областях

Україна
25.01.2023 11:08
Звільнено керівників прокуратур у п'яти областях
Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив з адміністративних посад керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
У повідомленні уточнили, що генпрокурор підписав накази про звільнення посадовців за власним бажанням.
Як повідомляли Vlasti, на засіданні 24 січня Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень стосовно звільнень і призначень високопосадових чиновників.
Киев
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