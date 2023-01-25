Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2

Канцлер Олаф Шольц заявив у середу в кабінеті міністрів, що уряд вирішив надати Збройним силам України основні бойові танки Leopard 2.

Про це йдеться в офіційній заяві.

«Це рішення дотримується нашої відомої лінії підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо у тісній координації на міжнародному рівні», – сказав канцлер.

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Мета — швидко зібрати два танкові батальйони з танками Leopard 2 для України. Як перший крок Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу.

Інші європейські партнери також передадуть танки Leopard 2.

Підготовка українських екіпажів має швидко розпочатися у Німеччині. Крім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування.

Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи на передачу танків країнам-партнерам, які хочуть швидко поставити «Leopard 2″ зі своїх складів в Україну.