На окупованих територіях Росія збирається відкрити 24 колонії

У Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях російські окупанти відкриють 24 виправні колонії.

Відповідне розпорядження уряду РФ було опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

12 виправних колоній планують створити на Донеччині, 7 — на Луганській, 2 — на Херсонщині та ще 2 у Запорізькій області.

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Крім того, у перших трьох регіонах можуть відкрити по одній «лікувальній виправній установі», а на Запоріжжі одну колонію-поселення.

Російський уряд також ухвалив створити один виправний центр на Донеччині, і ще два на Луганщині.