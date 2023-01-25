«Віджим» облгазів у Фірташа перетворюється на безлад і балаган

«Віджим» облгазів у Фірташа перетворюється на безлад і балаган
Не встигли і двох тижнів покерувати облгазами нові керівники, як їх вже змінили на інших.

На зміну соратникам Курченка на сцену боротьби з олігархами вийшли нові фігуранти.

Що свідчить про повний бардак в команді Дениса Миргородського, керівника новоствореної компанії ТОВ «Газорозподільні мережі України», який позиціонує себе людиною Офісу Президента.

Як нам стало відомо з системи youcontrol, нещодавно вкотре було змінено голову правління АТ «Дніпрогаз». Попередній ставленик Дениса Миргородського, Поп’юк Богдан Степанович «пропрацював» на посаді близько 10 днів. Саме він в 2010 – 2013 роках Поп’юк був директором славнозвісної «Газ Украина 2020» та працював заступником керівника в «Лідергазі». Це компанії з імперії Сергія Курченка, який втік з країни в 2014 році.

Після того як ця інформація потрапила до ЗМІ, відбулася термінова ротація кадрів, які тепер не пропустять «останній шанс для порятунку газорозподільних мереж» в інтересах держави. І на зміну менеджерам Вексельберга та Курченка прийшли… чергові управлініці. За останній місяць це третя зміна керівників «Дніпрогазу».

Новим головою правління став Олексій Андрєєв. На жаль, це дуже розповсюджене прізвище і ім’я. Це може бути Олексій Андрєєв, який був затриманий з явними ознаками наркотичного сп`яніння (дуже розширені зіниці очей, які не реагують на світло). І був оштрафований судом на 17 000 грн.

Також це може бути поціновувач домашнього насильства, угонщик «автомобіля ВАЗ 21214 білого кольору», який відсидів 5 років з конфіскацією майна або старшина, який на дві доби спізнився на місце служби. В будь-якому з цих випадків ми розуміємо, що газові мережі Дніпра в надійних руках.

Схоже що в команді Дениса Миргородського дуже коротка лава запасних. Колишні посіпаки російських олігархів замінили пересічними правопорушниками з Дніпропетровської області. А така швидка зміна керівництва свідчить про повний безлад і намагання ускладнити повернення «віджаті» активи. Сам Миргородського зараз розповідає, що він і його команда це «останній шанс для порятунку газорозподільних мереж» і якщо це так, то шансів у газових мереж вже не залишилось.

Ми вже писали про атаку на облгази Фірташа, яка почалася з Дніпра та Храківської області. Тоді нашу увагу привернули «нові кадри» – голови правлінь, призначені в «інтересах держави». Ними виявились не державні менеджери, а адвокати, що обслуговують інтереси інших олігархів, представники бандитських бізнес-еліт кінця 90-х, колишні менеджери Сергія Курченка тощо.

Источник: Антикорр

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  • 25.01.2023 16:40

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