Вночі росіяни атакували Україну “Шахедами”: всі дрони знищені
Українські захисники знищили 24 з 24 іранські дрони
У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131», усіх їх було збито.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
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За попередніми даними, противник застосував 24 «шахеди».
Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.
Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».
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- 26.01.2023 06:45
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