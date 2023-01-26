Вночі росіяни атакували Україну “Шахедами”: всі дрони знищені

Вночі росіяни атакували Україну “Шахедами”: всі дрони знищені

Українські захисники знищили 24 з 24 іранські дрони

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131», усіх їх було збито.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

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За попередніми даними, противник застосував 24 «шахеди».

Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

  • 45
  • 26.01.2023 06:45
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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