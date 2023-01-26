Канада може відправити Україні щонайменше 10 танків Leopard 2

Канада може відправити Україні щонайменше 10 танків Leopard 2

Канада може перекинути свої танки транспортними літаками до Польщі

Канадські збройні сили розглядають можливість відправлення танків Leopard 2 до України, але ще не визначилися з кількістю.

Про це написало Ottawa Citizen з посиланням на джерела у Національній обороні та промисловості.

За їхніми словами, королівські ВПС Канади могли б використати свої транспортні літаки C-17 для перекидання танків до Польщі, звідки їх можна переправити в Україну.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив у середу, що поки що не готовий оголосити про надання Україні танків, але він припустив, що це може статися.

«Як ви чудово знаєте, Канада завжди намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Ми сподіваємося, що в найближчі кілька днів нам буде чимось поділитися», — сказав він журналістам.

Канадські збройні сили мають у своєму парку 112 Leopard 2. Деякі з танків призначені для навчання, інші є броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

Вони можуть відновлювати виведені з ладу танки, і навіть забезпечувати саперну підтримку.

Військові джерела кажуть, що Канада сподівається поставити щонайменше 10 Leopard 2, а то й більше.

За словами міністра оборони Аніти Ананд, канадський уряд надав Україні допомогу та зброю на суму 5 мільярдів доларів після вторгнення Росії.

  • 7
  • 26.01.2023 07:10
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
07:19
Росіяни готують Крим до мобілізації наприкінці лютого
Світ
07:10
Канада може відправити Україні щонайменше 10 танків Leopard 2
Україна
06:45
Вночі росіяни атакували Україну “Шахедами”: всі дрони знищені
Україна
17:46
Росіяни пішли на штурм Вугледара: тривають важкі бої
Україна
17:26
Росіяни вдень обстріляли Запоріжжя: під завалами будинку є людина
Україна
16:40
«Віджим» облгазів у Фірташа перетворюється на безлад і балаган
Світ
14:26
Захистити Росію: Путін оголосив нову мету “спецоперації”
Україна
14:10
ЗСУ на сході збили ворожий Су-25
Україна
13:58
На окупованих територіях Росія збирається відкрити 24 колонії
Україна
13:12
Українські військові офіційно підтвердили відхід із Соледара
Світ
12:58
Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2
Україна
12:15
НАБУ затримало на хабарі $50 тис. мера Рені на Одещині
Світ
11:42
Іспанія змінила позицію та вирішила відправити танки Leopard 2 в Україну
Світ
11:28
Португалія готується відправити Україні чотири танки Leopard 2
Україна
11:08
Генпрокурор звільнив керівників прокуратур у кількох областях
Україна
10:10
Постачання західних танків в Україну: як це змінить хід війни
Україна
09:28
Зеленському – 45: президента вітають з днем народження
Світ
07:44
У Російському Кірові всю ніч палала Федорівська церква
Світ
07:31
Росіяни вербують на війну українських ув’язнених
Світ
07:17
Держдеп США прокоментував гучні відставки в Україні
Україна
06:54
Залужний отримав мільйон доларів у спадок і пожертвував його на ЗСУ
Світ
18:58
Передати танки Leopard Україні погодилися 12 країн
Світ
18:41
Німеччина завтра дасть дозвіл Польщі на постачання танків Leopard Україні, – Bloomberg
Україна
18:03
В Україні зафіксовано перший випадок зараження підвидом коронавірусу “Кракен”
Світ
16:55
Зеленський прокоментував «пакт про ненапад» з Білоруссю

Головне

Україна
17:26
Росіяни вдень обстріляли Запоріжжя: під завалами будинку є людина
Україна
14:10
ЗСУ на сході збили ворожий Су-25
Україна
13:12
Українські військові офіційно підтвердили відхід із Соледара
Україна
12:15
НАБУ затримало на хабарі $50 тис. мера Рені на Одещині
Україна
11:08
Генпрокурор звільнив керівників прокуратур у кількох областях
Світ
07:17
Держдеп США прокоментував гучні відставки в Україні
Світ
18:41
Німеччина завтра дасть дозвіл Польщі на постачання танків Leopard Україні, – Bloomberg
Україна
16:41
В Бердянську підірвали автомобіль місцевої колаборантки
Світ
13:58
США визначилися з типом літаків для постачання Україні
Україна
13:41
Кабмін провів масштабні кадрові чистки
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росіяни готують Крим до мобілізації наприкінці лютого
Україна
26.01.2023 07:19
ТОР
Канада може відправити Україні щонайменше 10 танків Leopard 2
Світ
26.01.2023 07:10
ТОР
Вночі росіяни атакували Україну “Шахедами”: всі дрони знищені
Україна
26.01.2023 06:45

Популярне

ТОР
З військової частини під Москвою втік командир: його зловили у метро
24.01.2023 14:14
ТОР
США визначилися з типом літаків для постачання Україні
24.01.2023 13:58
ТОР
Ердоган заявив про відмову підтримати вступ Швеції до НАТО після спалення Корану
24.01.2023 07:56

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com