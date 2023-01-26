Канада може відправити Україні щонайменше 10 танків Leopard 2

Канада може перекинути свої танки транспортними літаками до Польщі

Канадські збройні сили розглядають можливість відправлення танків Leopard 2 до України, але ще не визначилися з кількістю.

Про це написало Ottawa Citizen з посиланням на джерела у Національній обороні та промисловості.

За їхніми словами, королівські ВПС Канади могли б використати свої транспортні літаки C-17 для перекидання танків до Польщі, звідки їх можна переправити в Україну.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив у середу, що поки що не готовий оголосити про надання Україні танків, але він припустив, що це може статися.

«Як ви чудово знаєте, Канада завжди намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Ми сподіваємося, що в найближчі кілька днів нам буде чимось поділитися», — сказав він журналістам.

Канадські збройні сили мають у своєму парку 112 Leopard 2. Деякі з танків призначені для навчання, інші є броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

Вони можуть відновлювати виведені з ладу танки, і навіть забезпечувати саперну підтримку.

Військові джерела кажуть, що Канада сподівається поставити щонайменше 10 Leopard 2, а то й більше.

За словами міністра оборони Аніти Ананд, канадський уряд надав Україні допомогу та зброю на суму 5 мільярдів доларів після вторгнення Росії.