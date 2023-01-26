Росія випустила щонайменше 30 ракет: з’явилися подробиці сьогоднішньої масованої атаки по Україні

Близько 6 російських літаків випустили щонайменше 30 ракет в бік України під час масованої атаки зранку 26 січня.

Про це повідомив Military Media Center з посиланням на речника Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковника Юрія Ігната

“Наразі маємо інформацію про те, що з Мурманської області був виліт близько 6 літаків ТУ-95МС. Щонайменше 30 ракет було запущено в бік України”, - сказав Ігнат під час брифінгу в Military Media Center.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він уточнив, що попередньо росіяни застосували крилаті ракети Х101. Про інші ракети інформація уточнюється.

По результатах бойової роботи ППО докладну інформацію буде оприлюднено пізніше, зараз варто зберігати спокій.