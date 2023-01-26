Росія випустила щонайменше 30 ракет: з’явилися подробиці сьогоднішньої масованої атаки по Україні

Росія випустила щонайменше 30 ракет: з’явилися подробиці сьогоднішньої масованої атаки по Україні
Близько 6 російських літаків випустили щонайменше 30 ракет в бік України під час масованої атаки зранку 26 січня.

Про це повідомив Military Media Center з посиланням на речника Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковника Юрія Ігната

“Наразі маємо інформацію про те, що з Мурманської області був виліт близько 6 літаків ТУ-95МС. Щонайменше 30 ракет було запущено в бік України”, -  сказав Ігнат під час брифінгу в Military Media Center.

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Він уточнив, що попередньо росіяни застосували крилаті ракети Х101. Про інші ракети інформація уточнюється.

По результатах бойової роботи ППО докладну інформацію буде оприлюднено пізніше, зараз варто зберігати спокій.

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  • 26.01.2023 12:01
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